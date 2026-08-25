Китай предупреди САЩ: Ще отвърнем на удара срещу Иран!

Китай отправи кораво предупреждение към САЩ след обявената нова американска финансова офанзива срещу Иран и държавите, които продължават да търгуват с Техеран. Пекин заяви, че няма да приеме „незаконни едностранни санкции“ и ще предприеме „всички необходими мерки“, за да защити собствените си интереси.

Реакцията идва ден след като финансовият министър на САЩ Скот Бесънт обеща най-мащабната финансова атака срещу Иран досега и предупреди партньорите на Техеран, че могат да се окажат изолирани. Така икономическата война около Иран вече заплашва да изправи директно една срещу друга двете най-големи икономики в света.

Пекин: Няма да ни казвате с кого да търгуваме

Говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян беше категоричен, че отношенията между Китай и Иран не нарушават международното право. Пекин следи внимателно американските действия и няма намерение безучастно да наблюдава евентуални удари срещу китайски компании и икономически интереси.

„Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано“, заяви Лин Цзян. Той допълни, че Китай „ще предприеме всички необходими мерки“, за да защити законните си права и интереси.

Пекин отново определи едностранните американски санкции без одобрение на Съвета за сигурност на ООН като нелегитимни. Лин предупреди още, че „икономическата война и максималният натиск“ няма да решат конфликта, а могат да увеличат напрежението и да създадат нови рискове за световната икономика и финансовата система.

Бесънт обяви най-голямата финансова офанзива

Вашингтон вдигна залога в понеделник. Скот Бесънт представи кампанията като „икономически Ден Д“ и като най-мащабната финансова офанзива, предприемана срещу противник, като американската цел е да бъде прекъснат достъпът на Техеран до пари, пазари и международни партньори.

Новият пакет включва санкции срещу около 60 физически лица, компании и плавателни съдове, свързани според Вашингтон с ирански петролни приходи, ядрени и ракетни технологии и други дейности. САЩ обаче засега се въздържат от най-тежките възможни мерки срещу големи китайски финансови институции, въпреки че натискът върху партньорите на Иран рязко се засилва.

Бесънт предупреди, че американският президент Доналд Тръмп ще разговаря лично със световни лидери и ще настоява те да прекратят финансовите си отношения с режима в Техеран. Именно тази заплаха превръща кампанията от пореден пакет санкции срещу Иран в потенциален сблъсък със страни, които отказват да прекратят икономическите си връзки с него.

Китай е голямата пречка пред американския план

Пекин е особено важен за стратегията на Вашингтон, защото остава основният купувач на ирански петрол. Част от американските санкции през последните месеци вече засегнаха китайски и хонконгски компании, обвинени от Вашингтон, че помагат на Техеран при търговията, финансовите операции или снабдяването.

Търговията с ирански петрол е намаляла под натиска на американските мерки и ограниченията върху иранските пристанища, но не е прекъсната. Затова евентуален опит Вашингтон да наложи пълна икономическа изолация на Техеран неизбежно поставя отношенията му с Пекин в центъра на новата кампания.

Освен Китай под сериозен натиск могат да попаднат Обединените арабски емирства, Турция, Ирак и Индия - държави, които поддържат различни форми на търговски и финансови отношения с Иран.

Дипломацията не успя, примирието изтече

Изострянето на икономическия натиск идва в момент, когато опитите за дипломатически пробив не дават резултат. Според Би Би Си 60-дневното прекратяване на огъня вече е изтекло без споразумение, което да очертае траен изход от конфликта.

По-рано през август високопоставен ирански представител заяви, че не се водят преговори за удължаване на примирието и настоя Вашингтон да се върне към поетите по предишната договореност ангажименти. Контактите продължават основно чрез посредници, но засега без пробив.

Али Ваез от Международната кризисна група коментира пред Би Би Си, че китайската позиция е последователна - Пекин по принцип приема многостранни санкции, но отхвърля ограничения, наложени едностранно от САЩ.

Техеран разчита, че Китай няма да отстъпи

Иранският министър на икономиката Али Маданизаде заяви, че нито Китай, нито Русия са „приели“ новите американски мерки и прогнозира съпротива и от други държави. Самият Техеран също предупреди, че страните, които се присъединят към американската кампания, могат да понесат „последствия“.

Така Вашингтон вече се опитва да притисне не само Иран, а и икономическия пояс около него. Пекин обаче даде първия голям отговор - сътрудничеството му с Техеран няма да бъде прекратено само защото САЩ го изискват, а при удар срещу китайските интереси обещанието е за „всички необходими мерки“.