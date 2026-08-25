Китайците плащат луди пари. Децата им копаят картофи и цепят дърва

Китайски родители плащат крупни суми, за да изпратят децата си в "лагери на лишенията"

Необичайни летни лагери набират популярност сред родители в Китай.

Вместо почивка и забавления, децата са изпращани в провинцията, където извършват физически труд, за да разберат колко трудно се печелят парите и да оценят повече живота, който семействата им осигуряват, пише South China Morning Post ("Саут Чайна Морнинг Поуст").

Т.нар. "лагери на лишенията" са особено популярни това лято. Родителите плащат хиляди юани, за да могат децата им да изпитат от първа ръка живота и работата в селските райони.

Програмите се организират основно в югозападните китайски провинции Съчуан, Гуейджоу и Юнан, където летният климат е сравнително приятен.

Правилата са строги

Задачите на децата наподобяват ежедневната работа на земеделските стопани. Те копаят и продават картофи, белят кора от дървета, цепят дърва и се грижат за прасета.

За разлика от обикновените работници обаче децата не получават заплата - родителите им плащат за преживяването.

Десетдневен престой в един от лагерите струва над 4000 юана, или около 600 долара. По-дългите програми, достигащи до един месец, могат да струват повече от 10 000 юана.

Правилата са строги. Телефоните на децата се отнемат, а необходимите им неща се разпределят според количеството свършена работа. Ако някое дете не изпълни поставените задачи, може да бъде наказано, като получава само картофи за хранене.

Организаторите твърдят, че основната цел е децата да разберат трудностите, свързани с физическия труд и печеленето на пари. Същевременно уверяват родителите, че поставените задачи не са прекалено тежки.

"Ще направя всичко, само да не е работа на полето"

Видеоклипове от лагерите станаха популярни в китайските социални мрежи. На някои от кадрите деца плачат и молят да бъдат прибрани у дома.

"Мога да направя всичко, стига да не е работа на полето", казва едно от децата, като дори заявява готовност вместо това да си пише домашните.

В някои лагери децата трябва да пишат и писма до родителите си. Служител на един от центровете разказва, че родителите често се трогват от видеоклиповете и писмата и след това препоръчват програмата на други семейства.

Мъж от провинция Съчуан изпратил дъщеря си, която е в първата година на средното училище, в подобен лагер. Въпреки постоянните ѝ оплаквания той с изненада установил, че тя всъщност харесва работата във фермата.

Майка от Шанхай пък изпратила седемгодишната си дъщеря за 10 дни. След завръщането си момичето запазило мързеливите си навици и претенциите към храната, но майката все пак останала доволна, защото детето е "излязло от зоната си на комфорт и е изпитало различен начин на живот".

Идеята предизвиква разнопосочни реакции в Китай. Под видеоклиповете много родители питат как могат да запишат собствените си деца.

Други обаче предупреждават, че прекомерният физически труд може да се отрази негативно върху физическото и психическото им развитие.