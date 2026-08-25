Какъв цвят предпочитат умните хора? Неочакван фаворит

Изборът на любим цвят обикновено изглежда чисто личен вкус, но някои изследвания търсят връзка между цветовите предпочитания и начина, по който мозъкът обработва информацията. Според публикация на WP Kobieta хората с по-висок от средния коефициент на интелигентност показват по-голяма последователност в избора си и по-често се насочват към цветове, които не натоварват силно сетивата. На преден план излизат два нюанса - синьото и зеленото.

Синьото се оказва най-честият избор

Публикацията се позовава на научни експерименти, проведени в Университета на Британска Колумбия, според които синьото заема водещо място сред предпочитаните цветове при хората с висок интелектуален потенциал. Обяснението е свързано не толкова с модата или естетиката, колкото с въздействието на цвета върху вниманието и усещането за спокойствие.

Синьото традиционно се асоциира с небето, морето и големите открити пространства. Според текста именно тези асоциации могат да подпомагат усещането за релаксация и да намаляват напрежението, което създава по-благоприятна среда за продължителна концентрация.

„Този избор не е случаен. Синьото инстинктивно се свързва с необятността на небето и спокойствието на океана. То предизвиква състояние на релаксация, намалявайки стреса“, се казва в публикацията. Авторите свързват синята среда и с по-лесното абстрактно мислене и търсенето на нестандартни решения.

Защо зеленото също е сред фаворитите

На второ място сред цветовете, предпочитани от хората с по-висок интелект според материала, се нарежда зеленото. Особено привлекателни се оказват по-дълбоките, спокойни и приглушени негови нюанси, а не ярките и силно наситени тонове.

Причината отново се търси във визуалното натоварване. В психологията на цветовете зеленото често се разглежда като сравнително лесен за възприемане цвят, който не изисква непрекъснато напрежение на вниманието. Според публикацията това позволява на мозъка да използва повече от ресурсите си за самата задача, а не за обработване на силни външни стимули.

„Мозъкът може плавно да премине в аналитичен режим, улеснявайки усвояването на знания, концентрацията и формирането на правилни заключения“, посочва изданието. Именно затова зеленото се свързва с работна или учебна среда, в която човек трябва да остане съсредоточен по-дълго време.

Яркочервеното и оранжевото могат да натоварват повече

Съвсем различно е отношението към силните топли цветове. Според материала хората с по-висок интелект по-рядко предпочитат продължително присъствие на много ярко червено или оранжево около себе си, особено когато трябва да работят или да се концентрират.

Причината е, че интензивните тонове привличат вниманието много по-силно и могат да се превърнат в постоянен визуален стимул. При продължително излагане това може да доведе до сензорна умора или по-лесно разсейване, което затруднява задържането на вниманието върху една задача.

Това не означава, че ярките цветове са „лоши“ или че хората, които ги харесват, са по-малко интелигентни. В материала те са разгледани единствено като по-интензивни стимули, които не винаги са най-подходящият фон за спокойна и продължителна умствена работа.

Какво общо има всичко това с интелигентността

Основната идея в публикацията е, че мозъкът може интуитивно да предпочита среда, която не го претоварва. При хора, които прекарват повече време в анализиране, решаване на задачи или обработване на голямо количество информация, спокойната цветова среда би могла да бъде по-комфортна.

Затова синьото и зеленото се описват като цветове, които подпомагат усещането за хармония и ограничават излишните визуални стимули. „Изборът на синьо и зелено от хора с висок коефициент на интелигентност показва, че умовете им интуитивно се стремят към хармония“, заключава публикацията.

Любимият цвят сам по себе си, разбира се, не може да измери интелигентността на човек. Той обаче може да бъде любопитна подсказка за това в каква визуална среда човек се чувства най-спокоен и способен да се концентрира.