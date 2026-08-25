Експерти посочиха петте най-добри LED телевизора през 2026 година

ОLED, QLED и Mini LED все по-често са в центъра на рекламите, но класическите LED телевизори далеч не са изчезнали. През 2026 г. те продължават да предлагат 4K картина, Smart TV платформи, HDR, модерни връзки и все повече функции за игри на значително по-достъпна цена. Експертите на Adevărul са прегледали около 3000 телевизора на пазара, от които приблизително 1230 използват LED технология, и са подбрали модели с добри потребителски оценки, актуално оборудване и силно съотношение между цена и възможности.

TCL 55P6K - най-балансираният избор за повечето купувачи

TCL 55P6K е моделът, който експертите поставят на първо място като най-добрия универсален избор. Телевизорът е от 2025 г. и предлага 55-инчов 4K Ultra HD екран, Google TV, HDR и HVA панел, като е оборудван с процесор AIPQ Pro за обработка на изображението. Именно комбинацията между цена, картина, Smart функции и възможности за игри го поставя пред много от конкурентите в достъпния клас.

Процесорът използва алгоритми с изкуствен интелект, за да анализира изображението кадър по кадър и да коригира яснотата, цветовете, контраста и движението. Към това се добавят HDR, Motion Clarity и Dynamic Tone Mapping, които трябва да подобрят картината при различно съдържание - от филми до спорт.

TCL не е забравил и хората, които използват телевизора с игрова конзола. Моделът разполага с Game Master, ALLM и HDMI 2.1, така че може автоматично да преминава към режим с по-ниско закъснение при игра. Според експертите това е най-балансираното предложение за човек, който търси модерен 4K телевизор за филми, телевизия, стрийминг и умерен гейминг, без да плаща цената на премиум OLED или Mini LED модел.

LG 55UA74003LB - за почитателите на webOS и екосистемата на LG

LG 55UA74003LB е насочен към потребителите, които харесват начина, по който работят телевизорите на компанията, и предпочитат платформата webOS. Моделът комбинира 4K резолюция с 4K Super Upscaling, който подобрява съдържание с по-ниска резолюция, както и HDR10 Pro за по-добро представяне на светлите и тъмните сцени.

Сред по-интересните възможности е Filmmaker Mode. При него част от автоматичната обработка на картината се намалява, така че филмите да изглеждат по-близо до начина, по който са замислени от създателите им. Това е функция, която преди години се срещаше основно при по-скъпи телевизори, но постепенно се появява и в по-достъпните серии.

LG е добавил и VRR и ALLM за гейминг. VRR позволява честотата на опресняване на телевизора да се приспособява към кадрите, изпращани от конзолата, а ALLM автоматично активира режим с ниско закъснение. Поддръжката на AirPlay 2 улеснява изпращането на съдържание от устройства на Apple директно към телевизора, а потребителите на други продукти на LG получават познат интерфейс и интеграция с останалите услуги на марката.

Samsung 50U8092 - логичният вариант за дома с други устройства на Samsung

Samsung 50U8092 е 50-инчов 4K модел, който попада сред препоръките най-вече заради комбинацията от технологии на компанията и удобството за хора, които вече използват други устройства на Samsung. Телевизорът работи с One UI Tizen и използва Crystal Processor 4K за обработка и подобряване на изображението.

Сред основните технологии са HDR и PurColor, а Motion Xcelerator е предназначен да направи движението по-плавно при спорт, екшън сцени и игри. Телевизорът поддържа също ALLM и VRR, което го прави подходящ и за свързване с игрова конзола, макар да не е позициониран като специализиран геймърски модел.

Предимството му е и в екосистемата на Samsung. Потребители, които вече разполагат с телефон, таблет или други свързани устройства на марката, могат по-лесно да ги използват заедно с телевизора. Така моделът е насочен най-вече към хора, които искат познат интерфейс, добър набор от съвременни функции и 4K картина, без да преминават към по-скъпите QLED и OLED серии на компанията.

Star-Light 50DM7600 - 4K за хората, които не искат да плащат за излишни екстри

Star-Light 50DM7600 е най-практичното предложение в селекцията за потребители, които търсят преди всичко голям 4K екран и основните Smart функции на възможно по-достъпна цена. Моделът е 50-инчов и работи със Smart TV платформата VIDAA, която осигурява достъп до основните стрийминг приложения и онлайн съдържание.

Телевизорът разполага с три HDMI входа и два USB порта, което позволява едновременно свързване на конзола, телевизионен приемник, компютър или други устройства. Има Wi-Fi за безжична интернет връзка, но е наличен и Ethernet порт за хората, които предпочитат кабелна връзка към домашната мрежа.

Тук идеята не е да се предлага огромен списък от премиум технологии. Star-Light е вариант за човек, който гледа телевизия, филми, сериали и стрийминг услуги и иска 4K резолюция и Smart TV, без да плаща допълнително за функции, които вероятно няма да използва.

SHARP 43GL4260E и необичайният METZ 55MUF7000Z

SHARP 43GL4260E е най-компактният модел сред разгледаните предложения. С 43-инчов диагонал той е подходящ за по-малка дневна, спалня или помещение, в което 55-инчов телевизор би бил прекалено голям. Моделът предлага 4K резолюция, Google TV и поддръжка на HDR10, HLG и Dolby Vision, което е сериозен набор от формати за този размер.

Оборудването включва четири HDMI входа, два USB порта, вграден Chromecast и Google Assistant. Честотата на опресняване е 50/60 Hz, затова моделът е по-подходящ като универсален домашен телевизор за филми, телевизионни програми и стрийминг, отколкото за потребители, които търсят максимални възможности при динамични игри.

Специално място в анализа получава и METZ 55MUF7000Z заради необичайните си допълнителни функции. Това е 55-инчов 4K модел с Google TV, Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos, ALLM и HDMI 2.1. Наред с обичайните Smart възможности той предлага неща, които рядко се срещат при стандартен телевизор - звуков локатор за изгубено дистанционно управление, Bluetooth връзка със слухови апарати и функции за подобряване на речта. Именно тези детайли го правят интересен за хора, които търсят не само добра картина, но и по-удобно ежедневно използване.