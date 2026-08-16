Как бързо да премахнете леда от фризера? Лесен трик с фолио

Дебелият слой лед по стените на фризера не само отнема място, но може да затрудни нормалната работа на уреда. Размразяването обикновено отнема доста време, но прост домашен трик с алуминиево фолио може да ускори процеса, пише evz-ro. Методът използва способността на алуминия да провежда и разпределя топлината към замръзналите повърхности.

Ледът най-често се натрупва, когато във фризера прониква топъл и влажен въздух. Това се случва при често или продължително отваряне на вратата, а влагата постепенно замръзва върху студените стени и с времето образува твърда кора.

Как се използва алуминиевото фолио

Преди всичко фризерът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа и напълно изпразнен. Около него е добре да се поставят кърпи или парцали, които да поемат водата от топящия се лед.

След това вътрешните стени могат да бъдат покрити с алуминиево фолио, а в уреда да се постави съд с топла вода. Вратата се затваря за известно време, за да се задържи топлината. Според evz-ro фолиото подпомага разпределянето й по заледените участъци и така ледът започва да омеква по-бързо.

Когато големите парчета вече се отделят лесно, те могат да бъдат свалени с ръка. Остатъците е най-добре да се отстранят внимателно с пластмасова стъргалка, без силен натиск върху стените.

Ножът може да превърне размразяването в скъп ремонт

Една от най-опасните грешки е опитът ледът да бъде разбиван с нож, отвертка, вилица или друг метален предмет. Острието може да надраска или пробие вътрешната облицовка и да засегне елементи от хладилната система.

Това създава риск от изтичане на хладилен агент и сериозна повреда на фризера. По същата причина не трябва да се използва прекомерна сила дори когато ледът изглежда лесен за отчупване.

Не е добра идея и използването на вряла вода. Рязката температурна разлика между ледените повърхности и много горещата вода може да деформира или напука пластмасови части. По-безопасният вариант е просто топла вода, която постепенно да повиши температурата във вътрешността.

Как да не се натрупва отново дебел лед

Най-лесната превенция е вратата да не остава отворена по-дълго от необходимото. Не е препоръчително във фризера да се поставя и храна, която все още е гореща или топла, защото отделената пара увеличава влагата вътре.

Важно е периодично да се проверява и гуменото уплътнение на вратата. Натрупани замърсявания или повредено уплътнение могат да позволяват постоянно навлизане на топъл въздух. При модели, които не разполагат със система против образуване на скреж, редовното размразяване остава най-сигурният начин ледът да не се превърне от тънък слой в твърда кора