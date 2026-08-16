Нова поява на Брус Уилис разтърси феновете (СНИМКА)

Брус Уилис направи рядка публична поява за един от най-емоционалните дни в семейството му - сватбата на най-малката дъщеря от Деми Мур, Талула Уилис. 71-годишният актьор, който страда от фронтотемпорална деменция, присъства на церемонията и позира усмихнат до младоженците.

Талула се омъжи за музиканта Джъстин Ейси на 8 август в семейния дом в Хейли, Айдахо. Редките кадри бяха публикувани от Vogue, а появата на Уилис привлече огромно внимание, тъй като през последните години той почти напълно се оттегли от публичния живот.

Сватба в семейния двор

Церемонията е била далеч от типичния холивудски блясък - младоженците са избрали задния двор на дома, в който Талула е прекарала част от детството си. „Това е мястото, където се научих да тичам свободно и да бъда мечтателят, който съм днес“, разказва тя пред Vogue. Двамата се сгодиха през декември 2024 г., близо две години след началото на връзката им.

Любовната им история също започва необичайно. Първата им среща на живо е в зоната за получаване на багаж на „Делта“, след като преди това са се запознали дистанционно. Джъстин веднага я поканил на кафе, а разговорът им продължил до късно през нощта и прераснал във видеоразговор рано сутринта.

Снимка: Инстаграм/Воуг

Деми Мур измисли тайна изненада

На сватбата е била и Деми Мур, както и сестрите на булката Румър и Скаут Уилис. Нови подробности, публикувани днес от „Ентъртейнмънт уикли“, разкриват, че Деми е подготвила специална изненада за дъщеря си - песен, записана специално за случая от фронтмена на „Колдплей“ Крис Мартин. Талула, която е дългогодишна почитателка на групата, била силно развълнувана от жеста.

Не по-малко внимание привлече и булчинската рокля. Талула избра специално изработен модел на „Баленсиага“ от Пиерпаоло Пичоли, а за създаването на роклята и сложните детайли са били необходими общо 712 часа работа. Част от дизайна е вдъхновена от визия, носена по-рано от Деми Мур.

Най-чаканият гост беше баща й

Най-емоционалният кадър обаче остана този със самия Брус Уилис. Актьорът се оттегли от професията през 2022 г. след диагнозата афазия, а през 2023 г. семейството му съобщи, че състоянието му е определено като фронтотемпорална деменция. Затова всяка негова нова снимка през последните години се появява рядко и обикновено е свързана със семейни моменти.

Самата Талула по-рано е говорила за болезнената мисъл, че заболяването на баща й може да означава, че той няма да може да произнесе традиционната реч на сватбата й. На 8 август той все пак беше там - до нея и до Джъстин в един от малкото нови кадри, които семейството позволи да стигнат до публиката.