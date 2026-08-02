Отиде си обичана звезда от сериала "Семейство Сопрано"

Американският актьор Винсънт Пасторе, прочул се като Салваторе Бонпенсиеро в сериала „Семейство Сопрано“, е починал на 80-годишна възраст. Той е бил открит в дома си на Сити Айлънд в Ню Йорк, след като в продължение на няколко дни никой не успявал да се свърже с него. Новината беше потвърдена от дългогодишния му мениджър Боб Макгоуън.

Пасторе изигра Салваторе „Биг Пуси“ Бонпенсиеро в 30 епизода на една от най-влиятелните телевизионни продукции. Героят му е стар приятел на Тони Сопрано, който тайно започва да сътрудничи на ФБР - сюжетна линия, превърнала се в една от най-драматичните в първите сезони на сериала.

Последното обаждане останало без отговор

Боб Макгоуън, който представлявал актьора още от времето на „Семейство Сопрано“, разказа, че научил за смъртта му в събота от Винсънт Куратола - друг актьор от сериала и негов клиент.

Самият Макгоуън също се опитвал да открие Пасторе, за да разговарят за възможна нова работа. След като актьорът не отговарял няколко дни, той бил намерен в дома си.

„Той беше най-лоялният клиент и винаги даряваше за благотворителност. Беше човек, който би помогнал на всеки, а това е рядкост в моя бизнес“, сподели мениджърът му.

Кариера, белязана от култови роли

Пасторе започва да се снима още през 80-те години и постепенно се утвърждава като един от най-разпознаваемите характерни актьори в американското кино. Едрото му телосложение, силното присъствие и нюйоркският акцент често му носят роли на мафиоти, престъпници и сурови мъже.

През 1990 г. той участва в „Добри момчета“ на Мартин Скорсезе и в драмата „Пробуждания“. По-късно се снима в „Пътят на Карлито“, телевизионния филм „Готи“, „Закон и ред“, „Практиката“ и десетки други кино- и телевизионни продукции.

Големият пробив идва през 1999 г. със „Семейство Сопрано“. Макар героят му да напуска основната сюжетна линия след втория сезон, Пасторе продължава да се появява в спомени и сънища на останалите персонажи и остава една от най-запомнящите се фигури в сериала.

От военноморските сили до големия екран

Винсънт Пасторе е роден в Бронкс на 14 юли 1946 г. и израства в Ню Рошел, щата Ню Йорк. По време на войната във Виетнам служи във военноморските сили на САЩ, а след завръщането си учи в университета „Пейс“.

Преди да се посвети на актьорството, той дълги години работи в клубния бизнес. Започва професионалната си кариера сравнително късно, но натрупва близо 200 роли и се превръща в обичана фигура както сред зрителите, така и сред колегите си.

Зад екранния образ на суров мафиот стоял човек, когото приятелите описват като топъл, щедър и неизменно отзивчив към почитателите и младите актьори. Пасторе оставя дъщеря си Рене.