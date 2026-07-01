Отидоха си най-сините очи на Холивуд - легенда, променила киното

Най-сините очи на Холивуд вече са затворени завинаги. Британският актьор Майкъл Бърн, познат на зрителите с ролите си в сериала „Улица Коронация“ и филма „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“, е починал на 82-годишна възраст, съобщават британски медии.

Бърн е издъхнал на 20 юни в присъствието на бившата си съпруга Карол. Причината за смъртта му засега не се съобщава. Той оставя след себе си две дъщери и трима внуци.

В дългогодишната си кариера актьорът се утвърди като едно от разпознаваемите лица на британското кино, телевизия и театър. Сред най-запомнящите се негови телевизионни роли е тази на Тед Пейдж - биологичния баща на Гейл Плат в „Улица Коронация“, персонаж, който изиграва между 2008 и 2010 г.

На големия екран Майкъл Бърн участва в редица популярни продукции, сред които „Винаги ще има утре“, „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“ и „Хари Потър и Даровете на смъртта - Част 1“, където се превъплъщава в образа на Гелърт Гринделвалд.

Кариерата му продължава повече от шест десетилетия. Освен в киното и телевизията, той играе на сцените на едни от най-престижните британски театри, сред които Роял Корт Тиътър, Йънг Вик и Роял Ексчейндж Тиътър. След новината за кончината му почитатели и колеги изразиха съболезнованията си в социалните мрежи, определяйки го като изключителен актьор, оставил трайна следа в британското сценично и екранно изкуство.

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