Харисън Форд се завръща в най-великата си роля! Отново слага легендарната шапка
До момента актьорът е пресъздавал образа в общо пет филма за период от над 40 години
Следете всички новини, анализи и коментари за Индиана Джоунс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
До момента актьорът е пресъздавал образа в общо пет филма за период от над 40 години
Британският актьор Майкъл Бърн почина на 82 години
Лъвът във "Великият Гетсби", Телецът в "Шоколад"
Харисън Форд се появи с нея в култовия филм преди 40 години
Отново инцидент с частен самолет
Приключих с Индиана Джоунс, категоричен е актьорът
Актьорският състав на "Индиана Джоунс 5" расте
Снимките на лентата са прекъснати
Агент 007 е номер 1 сред любимите герои в киното
На този етап не се разкрива в какъв образ ще се превъплъти актьорът
Снимките за новия филм започват още тази година
Когато мене вече ме няма, него също няма да го има, заяви актьорът
Звездата се готви за снимките на петата част от сагата за прочутия археолог
Вирусът забави графика на Дисни с година
Звездата участва в четирите филма от поредицата
Актьорът и компания се развихриха в стаите на ужасите Набралата популярност през последните години мания - да влезеш в стая, пълна със загадки, ребус...
Стивън Спилбърг не иска да чуе и дума за друг актьор в ролята на щурия археолог Петата част на приключенската сага ще излезе на 19 юли 2019 година Н...
Египетският Индиана Джоунс разгадава мистериите на фараоните Без туристи историческите паметници ще рухнат, предупреждава археологът проф. Заки Хауас...
От "Дисни" потвърдиха, че Индиана Джоунс отново ще влезе в ботушите си. Новината идва след месеци спекулации дали ще има продължение на хитовия филм....
"Извинявай, Крис Прат, но изглежда, че има само един Индиана Джоунс", това пише Independent относно слуховете, че Харисън Форд ще бъде заменен от култ...