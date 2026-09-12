Всичко за Индиана Джоунс

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Ще има Индиана Джоунс 5

Ще има Индиана Джоунс 5

От "Дисни" потвърдиха, че Индиана Джоунс отново ще влезе в ботушите си. Новината идва след месеци спекулации дали ще има продължение на хитовия филм....

02 януари | 13:35
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