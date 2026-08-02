Исторически рекорд в киното! Нов филм предизвика невиждан фурор

Новият филм „Spider-Man: Brand New Day“ на „Сони“ и „Марвел Студиос“ се насочва към абсолютен рекорден резултат за първи ден в историята на боксофиса, с приходи между 167 и 173 млн. долара в САЩ, включително предварителните прожекции, съобщи изданието Deadline, позовавайки се на източници от индустрията. Резултатът значително надминава предишния рекорд, държан от „Отмъстителите: Краят на играта“ (157,4 млн. долара), както и дебюта на предишния филм от поредицата „Няма път към дома“ (121,96 млн. долара).

Според ранни оценки филмът може да постигне между 330 и над 340 млн. долара за целия уикенд в над 4400 кина - резултат, който би го направил втория по големина старт в историята на северноамериканския боксофис след „Няма път към дома“ (260,1 млн. долара), но все още под абсолютния рекорд на „Краят на играта“ от 357,1 млн. долара. Не е изключено обаче филмът да достигне и да надмине този рекорд в зависимост от развитието на продажбите през уикенда, пише БГНЕС.

Интересът към филма е бил изключително силен още от предварителните прожекции - сумата от близо 72 млн. долара, генерирана в четвъртък вечерта, включително ранния достъп за абонати на Prime Video, надминава предишния абсолютен рекорд от 60 млн. долара, държан от „Краят на играта“. Това прави „Brand New Day“ третия по големина резултат за предварителни прожекции в историята на американското кино и най-добрия постпандемичен резултат, надминавайки предишния рекорд, държан от „Дедпул и Вълверин“.

Успехът идва въпреки че филмът не разполага с прожекции в зали IMAX, като вместо това разчита на алтернативни премиум формати. Филмът получава изключително висока зрителска оценка от 98% в „Ротън Томейтоус“ - най-високата сред деветте игрални филма за Спайдърмен, докато оценката на критиката също е висока - с 90% положителни отзиви.

Междувременно северноамериканският боксофис като цяло се очертава да постигне рекорден уикенд, надминавайки предишния абсолютен рекорд от 402 млн. долара, генериран от всички филми заедно по време на премиерния уикенд на „Краят на играта“ през 2019 г., отчасти благодарение и на силните резултати на „Одисеята“ на Кристофър Нолан, която продължава втората си седмица в кината с над 340 млн. долара кумулативни приходи.