Спайдър-мен не пуска върха: 5 седмици №1 и над $2,3 млрд. приходи
"Койота срещу Акме" направи силен дебют
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"Койота срещу Акме" направи силен дебют
Четвърта е игралната версия на „Смелата Ваяна“ с 48 104 зрители и 323 639 евро.
Успехът идва въпреки че филмът не разполага с прожекции в зали IMAX
Прожекции през нощта заради засилен интерес
„Майкъл“ вече е биографичният музикален филм с най-високи приходи в историята
Анимацията на Pixar вече е събрала 585 млн. долара по света
На трето място е „Денят на истината" на Стивън Спилбърг
Той се срещна с актьора Бари Куган, който ще го изиграе на голям екран
Лентата е събрала 3 779 197 лева от продажбата на билети
Светът на Пандора продължава да носи значителни приходи от продажби на билети
Новият филм с участието на българката спечели над 114 милиона долара
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Филмът постави рекорд в класацията на Северна Америка във времето на кризата
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Филми на Спилбърг са най-гледаните продукции след пандемията
Награденият с „Оскар“ филм покори нови боксофис висини на Острова
Лентата реализира втория най-касов дебют за филм през януари
Филмът стана най-касовата анимация на всички времена
Китай не призна „Възходът на Скайуокър“
Китай не уважи „Възходът на Скайуокър“