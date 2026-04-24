Ринго Стар пред BBC: Никога не съм вкусвал пица

Наистина ли Ринго Стар никога не е ял пица или къри?

„Никога“, казва той в интервю на BBC.

Животът му вече е разказван в редица филми и документални продукции. Режисьорът Сям Мендес подготвя четири филма за The Beatles, посветени на всеки от членовете на бандата, които трябва да излязат през 2028 г. Бари Куган ще влезе в ролята на Ринго и вече е забелязван из града с емблематичната прическа тип „бийтълс“.

Актьорът е пристигнал в Лос Анджелис, за да се срещне със Стар „просто да си поговорят“ – не за да изучава движенията му.

„Не беше нещо задълбочено“, казва Стар и отбелязва, че актьорът не го е разпитвал за детайли от типа „с коя ръка си бъркаш в носа“.

„Нямаше нищо такова. Просто си поговорихме и се поздравихме.“

Той допълва, че е посетил и снимачната площадка.

„В началото имах леко объркване, защото си мислех, че става дума за документален филм. Но това не са документални продукции, а игрални филми – трябваше да свикна с това.“

Стар не пожелава да коментира дали във филмите ще бъде използвана художествена измислица.

Притеснява ли се как ще се представят в боксофиса и кой от „бийтълсите“ ще бъде най-популярен на екран?

„Не.“

Според него четирите филма трябва да се гледат наведнъж – като един дълъг киномаратон.

„Пуснете ни всички“, казва той. „Ще е страхотно да седнеш и да гледаш. Донесете си сандвичи", смее се той.

Преди да се присъедини към The Beatles, като дете е свирил сам на барабани – докато съседите не започнали да се оплакват и да му крещят да спре.

„Мисля, че точно това ме оформи“, казва той със смях и допълва, че казва на внуците си да не свирят сами, а да се събират и да правят групи.

„Ако свириш на пиано, бас или саксофон – ще свиря с теб цяла нощ. Бъдете с хора.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com