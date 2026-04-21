Някой свил бельото на Мадона, тя обещава награда, ако го върнат

Мадона предложи награда за връщането на тоалета, който носеше на сцената на фестивала Coachella миналия уикенд, след като няколко от винтидж костюмите ѝ изчезнаха след фестивала.

„Това не са просто дрехи, те са част от моята история“, написа Кралицата на попа в Instagram.

Сред тях бяха лилавото яке, корсетът и роклята, които тя носеше по време на изненадващата си гостуваща поява със Сабрина Карпентър на събитието в Калифорния в петък вечер.

„Надявам се и се моля някоя добра душа да намери тези предмети и да се свърже с моя екип“, написа Мадона, добавяйки, че „предлага награда за безопасното им завръщане“.

Облеклата са особено специални за певицата, защото тя е носила същите ботуши, корсет и яке по време на участието си на Coachella преди 20 години.

„Това е като момент на затваряне на кръга, изпълнен с много смисъл за мен“, обърна се тя към публиката, Карпентър я наблюдаваше с обожание.

Няколко други предмета от личния архив на Мадона „от същата епоха“ също са изчезнали, пише тя.

Полицейското управление на Индио съобщи пред TMZ, че дрехите са били видени за последно „на голф количка“ на територията на фестивала в 01:30 местно време в събота. Говорител на полицията заяви пред медиятга, че „няма доказателства, които да предполагат, че чантите са били умишлено откраднати“, но е възможно да са паднали от количката по пътя към товаренето им в автобуса.

По време на изпълнението Мадона и Карпентър изпяха в дует "Vogue" и "Like A Prayer".

Мадона също така дебютира с песен от предстоящия си албум Confessions II, продължение на Confessions On A Dancefloor от 2005 г., който се очаква да излезе през юли.

