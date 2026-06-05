Надал с пикантно разкритие за себе си и Шакира

Трудно е човек да си представи, че легенда като Рафаел Надал може да бъде притеснен от нещо. Носителят на десетки титли от Големия шлем е свикнал да играе пред хиляди зрители и под огромно напрежение. Но се оказва, че една среща с Шакира го е извадила от зоната му на комфорт, пиеш Hola!.

В откъс от документалния филм „Rafa“ на Netflix испанецът разказва любопитна история от снимките на видеоклипа към песента Gitana през 2010 г.

„Спомням си, че когато снимах клип с Шакира, трябваше да си поръчам бутилка текила, за да се отпусна малко“, признава Надал с усмивка.

Клипът, режисиран от Жауме де Лайгуана, показва множество романтични сцени между двамата – прегръдки, дълги погледи и дори целувка. Точно тези кадри предизвикаха истинска буря от слухове за евентуална връзка между звездите.

След излизането на видеото феновете и медиите месеци наред обсъждаха отношенията между тенисиста и певицата. В действителност обаче двамата са били само приятели и поддържат добри отношения и до днес. Любопитното е, че именно Шакира лично избира Надал за участие в клипа.

Испанецът неведнъж е признавал, че извън корта е доста по-срамежлив, отколкото хората предполагат.

„Много съм притеснителен и ми е трудно, когато съм център на внимание извън тенис корта“, споделя той в телевизионно интервю.

Днес видеоклипът към „Gitana“ остава една от най-обсъжданите колаборации между света на спорта и музиката. Той е гледан милиони пъти и продължава да бъде сред най-запомнящите се моменти в кариерата както на Шакира, така и на Надал.

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