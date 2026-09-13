Всичко за Видеоклип

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Dream Theater с новo ВИДЕО

Dream Theater с новo ВИДЕО

Ню Йорк. Dream Theater представиха новия си видеоклип. Той е към парчето „The Looking Glass". Парчето е от албума "Dream Theater", който бе издаден п...

04 февруари | 16:40
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Black Sabbath с ВИДЕО към „Loner“

Black Sabbath с ВИДЕО към „Loner“

Бирмингам. Black Sabbath излязоха с видеоклип към парчето „Loner", от последния албум – „13". Sabbath в момента са на турне в Южна Америка, заедно с...

18 октомври | 8:07
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