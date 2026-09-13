Надал с пикантно разкритие за себе си и Шакира
Испанецът разказва любопитна история от снимките на видеоклипа към песента Gitana
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Испанецът разказва любопитна история от снимките на видеоклипа към песента Gitana
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