Рафаел Надал на върха на щастието! Прегърна втори наследник

Рафаел Надал и съпругата му Мария прегърната второто си дете.

Изданието Ultima Hora съобщава, че Мария е родила на 7 август втория им син, който са кръстили Микел, предава Bulgaria ON AIR. За разлика от първото ѝ раждане, този път съпругата на Надал е преминала през всичко далеч по-леко и бързо.

Майката и новороденото са напуснали болница на третия ден.

Двойката, която се ожени през октомври 2019 г., има друг син, малкият Рафа, роден на 7 октомври 2022 г.

Оттогава малкото момченце става редовен посетител на трибуните на турнири, придружавайки майка си, докато тя подкрепя тенисиста в спортните му ангажименти.

