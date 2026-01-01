Невиждано небесно шоу. Луната става огромна

Небето е подготвило огромно шоу през януари.

В нощта на 2 януари Луната ще се приближи до Земята на разстояние малко над 360 хиляди км – това е по-малко от средното.

Затова и от днес до 3 януари Луната ще изглежда по-голяма от обикновено, а на 3 януари ще дойде и пълнолунието.

На същия ден Земята ще бъде на минималното разстояние от Слънцето – около 147,1 милиона км.

В нощта на 3 срещу 4 януари се очаква пикът на метеорния дъжд – от 60 до 100 метеора на час. Те обаче може и да не са добре видими заради огромната Луна.

В нощта на 9-10 януари Земята ще направи най-близкото си приближаване до Юпитер – разстоянието между тях ще бъде около 633 милиона км.

На 15 януари планетите ще се подредят в пореден парад , а на 17 януари ще образуват симетрична конфигурация около Юпитер.

Нещо повече – всяка януарска вечер Сатурн ще бъде ясно видим в югозападната част на небето. А на 9 и 17 януари можете да видите и най-голямата ѝ луна Титан, преминаваща над диска на Сатурн.

Месецът ще завърши с рядко зрелище: вечерта на 30 януари Луната, Юпитер и най-ярката звезда в нощното небе – Сириус, ще се слеят в небето.

