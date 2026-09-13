Парите тръгват към четири зодии: Две дати могат да обърнат играта
15 октомври и 16 ноември се очертават като особено силни моменти за сделки, предложения и нови източници на доход
Следете всички новини, анализи и коментари за Планети. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
15 октомври и 16 ноември се очертават като особено силни моменти за сделки, предложения и нови източници на доход
Козирогът вижда резултат от дълго усилие, а Водолеят трябва да подреди стар финансов въпрос
Девата може да отвори неочаквана професионална врата, а Рибите превръщат добра идея във възможност за доход
Телецът получава яснота и нови финансови възможности, а Скорпионът влиза в много по-силен социален и професионален период
Стрелецът се измъква от рутината, а Козирогът най-после получава важните отговори
Денят отваря врати в работата и любовта, но предупреждава срещу прибързани финансови решения
Едни се съмняват до последно, други бягат от ограниченията, а трети пазят емоциите си зад висока стена
Девата получава шанс отдалеч, Козирогът впечатлява с идея, а Близнаците трябва да пазят парите си
Дева, Скорпион и Водолей получават според астрологията шанс да прекъснат изтощителен период и да започнат начисто
Ракът получава силен шанс чрез полезни контакти, а Рибите могат да превърнат добрата комуникация в реална полза
Сезонът на Дева носи шанс за повече приходи на Телец, Рак, Дева, Козирог и Водолей
Едни разпитват до последния детайл, други усещат промяната още преди някой да е проговорил
Нови професионални контакти, преговори за заплата и допълнителни доходи очакват част от знаците
Любов, пари, работа и важни лични решения излизат на преден план след 10 септември
Излишният материал бил използван, за да бъде направено баскетболно игрище
Полезни контакти отварят врати, а правилните решения могат да донесат повече сигурност и добри приходи
Овен, Близнаци и Лъв ще усетят как напрежението отстъпва, а пред тях се отварят нови възможности
Водолей привлича внимание, а Козирог получава възможност да укрепи финансите си
Едни получават шанс за по-висока заплата, други могат да намерят нов източник на доходи или влиятелен съюзник
Стрелецът поема лидерството, докато Телецът трябва внимателно да подреди финансите си