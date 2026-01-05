Невиждан парад на планетите за Ивановден

Вечерта на Ивановден започва изключително рядко астрономическо събитие, което се случва за първи път от близо 6 години.

Става дума за парад от планети, при който Марс и Венера – двете най-близки до Земята планети – и Слънцето ще се подредят в една линия, съобщи Лабораторията по слънчева астрономия.

Това явление е уникално със своята рядкост – такова подреждане на планети ще се случи следващия път чак през юни 2038 г..

Блясъкът на планетите в небето прилича на ярка звезда, каквато изключително рядко може да бъде видяна.

"В момента и двете планети – Марс и Венера – са започнали постепенно приближаване към Слънцето от две противоположни страни и са на разстояние около 10 градуса от него.

До вечерта на 7 януари то ще намалее до 1-1,2 градуса и Слънцето, Венера и Марс практически ще се слеят в небето, пишат учени.

В същия момент ще се появи трета планета в близост до Слънцето – Меркурий, която току-що започва да се обръща в видимото си орбитално движение и да настига Слънцето на небето.

На 22 януари трите планети ще бъдат на минималното средно ъглово разстояние от Слънцето, образувайки почти равномерен ромб с него, което ще бъде кулминацията на парада, а след това фигурата ще започне да "разпада" бързо.

Първата, преди края на януари, ще се отдалечи от Слънцето, е "най-бързата планета" – Меркурий. През февруари първо Венера, а след това Марс ще се отдалечат.

