В Община Белоградчик отбелязаха Йордановден
В надпреварата за улавяне на кръста се включиха четирима смелчаци
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В надпреварата за улавяне на кръста се включиха четирима смелчаци
За първи път от 6 години
През нощта облачността ще е значителна
Главите ще болят на Йордановден
На 6 януари в Казанлък ще бъде отбелязан Йордановден – Богоявление
Топла пита за последната - кадена вечеря В навечерието на Йордановден се приготвя последната, трета кадена вечеря. На трапезата се пост...
Този, който извади пръв кръста от водата ще бъде здрав и щастлив през годината
Богоявление носи специална енергия и уникален шанс за промяна и израстване за всеки от нас
Какво посъветва дългодишен земеделец
Община Казанлък организира тържествено честване по случай този голям християнски празник
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Смята се, че това е денят, в който Йоан Кръстител кръщава Исус Христос във водите на река Йордан
На трапезата се поставят - колачета, сарми с кисело зеле и прясна пита
Дъждът идва вечерта
Непрекъснато от запад се пренася свеж атлантически въздух
Смята се, че това е денят, в който Свети Йоан Кръстител кръщава Иисус Христос във водите на река Йордан
Орехите от Нова година се разчупват и по тях се гадае за бъдещето
Патриарх Неофит ще благослови бойните знамена в София от 11 часа на площад „Св. Александър Невски“
Ето как да омесим питка за празниците
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