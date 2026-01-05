Жълт код на Йордановден. Двойна опасност

За Йордановден (Богоявление) – 6 януари, има предупредителни кодове за силен вятър и поледици.

Жълт код за силен вятър е обявен за 15 области: области София-град, Област София, Перник, Кюстендил, Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. В тези райони поривите ще достигнат до 80 км/ч.

В сила е жълт за условия за поледици за други две области – Видин и Монтана.

През нощта облачността ще е значителна, на отделни места в Южна България с валежи, предимно от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще е примесен със сняг и ще има условия за поледици.

Минималните температури ще са в широки граници: от 0° в северозападните райони до 12° в югоизточните.

Във вторник облачността ще се задържи значителна, на места, главно в Дунавската равнина и Рило-Родопската област ще има превалявания от дъжд.

Вятърът в Централна и Източна България и на север от планините остава умерен и временно силен. Температурите там ще се задържат между 14° и 19°.

В по-голямата част от Дунавската равнина вятърът ще е слаб, а максималните температури ще са между 2° и 7°.

В сряда ще преобладава облачно, в равнините и мъгливо време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в Централна и Източна България остава умерен и силен. Температурите там ще се задържат високи, минималните – до 10° - 12°, максималните – до 16° - 18°. В северозападните райони температурите ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици.

През нощта срещу четвъртък и през деня предстоят валежи, на места със значителни количества. В Югоизточна България ще са придружени и с гръмотевици.

Привечер в много райони дъждът ще премине в сняг, но през нощта срещу петък валежите ще спрат. През деня очакваме предимно слънчево време.

