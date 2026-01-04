Идва неочаквана магнитна буря  

Лабораторията по слънчева астрономия неочаквано смени прогнозата си за магнитна буря в понеделник.

Първоначално твърдеше, че не се очакват значителни магнитни бури на 5 и 6 януари.

Сега обаче обяви, че ще има смущения в магнитосферата от 5 вечерта.

Те се очаква да докарат слаба буря от клас G1 на Йордановден.

Януари обикновено е относително спокоен, така че след тази буря по-сериозни смущения ще има едва през втората половина на месеца.

