Община Казанлък Ви кани заедно да споделим Йордановден - Богоявление

Община Казанлък организира тържествено честване по случай този голям християнски празник.



Празничният ден ще започне в 8:00 часа със Света Божествена литургия, отслужена във всички православни храмове.

В 10:30 часа ще се състои Великият Богоявленски водосвет в храм „Свети Пророк Илия“.

В 11:00 часа ще тръгне традиционното литийно шествие от храм „Свети Пророк Илия“ до моста на Старата река.

В 11:15 часа ще бъде хвърлен Светият Кръст и най-смелите от Казанлък ще се надпреварват за неговото спасяване.



Приканваме участниците в ритуала по спасяване на Светия Кръст да бъдат облечени в български народни носии.



Очакваме Ви!





