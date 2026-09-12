Патриарх Данаил: Да отхвърлим нечестието, за да имаме Божията благодат
Бог каза: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение"
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Бог каза: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение"
Ограничават броя с оглед мерките за безопасност
Светената вода на Йордановден гони болестите
Община Стара Загора осигурява безплатен транспорт до парк „Загорка“
На 6 януари в Казанлък ще бъде отбелязан Йордановден – Богоявление
Народът без водач е тяло без глава
Бог ни е заповядал „както Аз ви възлюбих, така и вие да любите един други
Вярва се, че всеки, влязъл в реката на Богоявление, ще бъде здрав през цялата година
Днешният празник е посветен на кръщението на въплътения в човешки образ Син Божи
Община Стара Загора осигурява транспорт до новата локация за събитието – 300 м южно от езеро „Загорка“ (бивше съоръжение за скоростни състезания по ко...
Пеевски обвини Тагарев в унижаване на парламента
За нас е важно да бъдем заедно и единни, да отстояваме семейните ценности, заяви кметът
Пусна специален хост във фейсбук
Поличба на Богоявление видяха хората в Созопол
Стелиан участва за втори път в ритуала – първият път е бил ученик в осми клас
В края на богослужението той прочете обръщението на патриарх Неофит
Има усилия традицията да бъде вписана в списъка на ЮНЕСКО
Смята се, че това е денят, в който Йоан Кръстител кръщава Исус Христос във водите на река Йордан
Нека бъдем заедно и на този свят празник и се потопим в магията му
176 години от pождението на поета и революционер Хpиcто Ботев ще бъдат отбелязани на 6 януари в Стара Загора