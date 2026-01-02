Стара Загора ще спази традицията с хвърляне на Богоявленския кръст на 300 метра южно от езерото „Загорка“

Локацията отново е бившето съоръжение за скоростни състезания по корабо
На 6 януари 2026 г. Стара Загора ще отбележи два значими момента в
националната и духовната история. Празникът на Богоявление ще започне в
9.30 ч. с Утреня и Света Златоустова литургия, които ще бъдат отслужени
от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан в
катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“.
На Богоявление тази година ще бъде отбелязана и 178-годишнината от
рождението на гениалния поет и революционер Христо Ботев. По този повод,
Община Стара Загора и Старозагорският военен гарнизон организират
тържествен ритуал, който ще започне в 11.00 ч. пред бюст-паметниците на
Христо Ботев и Хаджи Димитър в парк „Митрополит Методий Кусев“. Водещ на
събитието ще бъде актьорът Ивелин Керанов, а в ритуала ще участват
Военният духов оркестър, знаменната група и почетна рота от Втора
Тунджанска механизирана бригада.
От 12.00 ч. в парк „Загорка“ ще се проведе Богоявленски водосвет на
бойните знамена на всички военни формирования от Старозагорския
гарнизон. Традицията с хвърлянето на Богоявленския кръст ще се състои в
малкия басейн за скоростен радио и корабомоделизъм, разположен южно от
езерото „Загорка“.
Община Стара Загора осигурява безплатен транспорт до парк „Загорка“. За
всички желаещи да присъстват два автобуса ще тръгнат в 11.40 ч. от
подлеза на Регионална библиотека „Захарий Княжески“.
