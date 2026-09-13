Второто издание на Z-Tronic Festival стартира днес в Стара Загора
Артисти от България, Северна Македония, Румъния, Гърция и Германия ще се срещнат на една сцена в парк „Загорка“
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Артисти от България, Северна Македония, Румъния, Гърция и Германия ще се срещнат на една сцена в парк „Загорка“
BEERфестът продължава и днес с музикална програма, посветена на рок музиката
BEERфестът в Града на липите вече 10 години създава възможности за преживявания и споделени каузи
Трите най-големи компании в сектора инвестират в зелени технологии, хора и местните общности, за да гарантират бъдещето на българското пивоварство
Тя ще ръководи търговската стратегия на компанията
Община Стара Загора осигурява безплатен транспорт до парк „Загорка“
Зам.-кметът Милена Желева: „Десет години Община Стара Загора, заедно със „Загорка“ АД като съорганизатори, се радваме, че пълним сцени и поляни и че в...
Жителите и гостите на Стара Загора отново ще имат възможност да се насладят на пет вечери, изпълнени с музика, настроение и качествена бира
Организаторите са се погрижили за комфорта и безопасността на посетителите с осигурения безплатен автобус до и от парк „Загорка“
Фестивалът стана част от честванията на 120-годишнината на Загорка
Компанията зае второ място при бързооборотните стоки в конкурса Career Show Awards
Джони Джоели – ще бъде специален гости на петото издание на “Beerфестът“ ,2019 през септември в Стара Загора
Пeтep Koпиeц e нoвият изпълнитeлeн диpeĸтop нa Зaгopĸa AД, съобщиха от пивовраното дружеството, което е собственост на Неіnеkеn
Тазгодишното издание на иницитивата "Загорка Зелен Фонд" вече навлезе в най-активния си етап, информираха от пивоварната компания. Независимото „зелен...
Стартира петото издание на националната кампания "Загорка зелен фонд", която тази година е посветена на пестенето на енергия и вода. От 27 май да 31 а...
Стара Загора .За поредена година пивоварното дружество "Загорка" даде рамо на екоидеи и проекти. Победителите в публичния си дарителски конкурс „Загор...
"Загорка" АД е лидер на пазара, всяко пето изпито пиво е "Ариана", каза Николай Младенов На прага на лятото и в навечерието на Световното първенство...
Стара Загора. Старозагорската пивоварна „Загорка" и тази година даде рамо на екопроекти в рамките на своята дарителска програма „Зелен фонд". Финанси...
Стара Загора. Шест от марките на на „Загорка" АД – Загорка, Zagorka Rezerva 2012, Ариана, Ариана Радлер, Ариана Тъмно и Stolichno Bock бяха отличени с...
Стара Загора. Старозагорската пивоварна „Загорка” ще инвестира в повишаване на безопасността на труда през следващата година над 300 хил. лв. Това е п...