С много музика и качествено пиво Beerфест 2025 е официално открит

На поляната на парк „Загорка“ вчера стартира юбилейното издание на Beerфеста. За десета година жителите и гостите на Стара Загора имат удоволствието да се забавляват 5 дни със страхотни музикални изпълнения на любими български и чуждестранни изпълнители, качествена бира и месни деликатеси. Поляната на парк „Загорка“ бе препълнена с посетители още от първата вечер.

Фестът беше официално открит от Милена Желева, зам.-кмет с ресор „Култура и туризъм“ в Община Стара Загора и Олга Лавренова, изпълнителен директор на „Загорка“ АД.

Зам.-кметът Милена Желева приветства хилядите посетители на събитието с думите: „Здравейте приятели на Beerфест Стара Загора! Здравейте на десетото юбилейно издание на нашия любим фестивал. Десет години общината, заедно със „Загорка“ АД като съорганизатори, се радваме, че пълним сцени и поляни и че всички вие се забавлявате. Всяка една година от тези десет издания са уникални сами по себе си“.

Милена Желева припомни и началото на фестивала, преди десет години, в парк „Пети октомври“. „Малко по малко там ни стана много тясно и ето ни, от няколко години тук, в парк „Загорка“, заедно с нашите колеги, приятели и спонсори. Специално благодаря на „Загорка“ и хората, които са до нас. Благодаря на всички, които работят и се грижат всички вие да се чувствате страхотно и спокойни. Всяка година се опитваме да надграждаме програмата. Тази година имаме още една сцена, където най-добрите DJ и електронна музика ви очакват утре“, каза зам.-кметът Желева и отправи апел към присъстващите: „Използвайте безплатния транспорт, за да се приберете при любимите хора, които ви обичат. Бъдете отговорни! Забавлявайте се много, подготвили сме страхотна програма. Тя е за всички вас“.

Изпълнителният директор на „Загорка“ АД Олга Лавренова също поздрави многобройната публика: „Добре дошли на нашия фестивал! Много се гордея, че вече десета година ние успяваме да направим този фестивал, заедно с нашите партньори. Тази година освен юбилея на фестивала, ние отбелязваме и юбилей на нашата любима „Загорка Ретро“. Насладете се на всичките ни бири, консумирайте с удоволствие и мярка!“. Лавренова благодари на партньорите и на служителите на пивоварната, за това, че заедно градят на един по-добър свят.

След официалното откриване петдневното събитие стартира с талантливите Tino, Роби и група Молец.

От 4 до 6 септември паралелно, на втора сцена, ще се проведе и Z-Tronic Festival, който ще зарадва феновете на електронната музика.

Както всяка година, входът за фестивала е свободен, като до 7 септември Beerфестът ще предложи още много незабравими изживявания с любими български и чужди хитове, споделени с приятна компания.

Баровете и ресторантите отварят в 17.00 ч., а музиката ще звучи на живо от 19.00 ч. всяка вечер. Тази година посетителите ще се насладят и на уникален сладолед с вкус на бира. Добре дошли са всички ценители на качествено пиво и вкусно мезе да се забавляват под звуците на страхотна музика.

Организаторите са се погрижили за удобството на всички посетители с осигурения безплатен автобус до и от Beerфеста - в часовете от 20.30 ч. до 23.30 ч., в периода на провеждане на фестивала.

Тази вечер, 4 септември, сцената на феста ще бъде рок под звуците на невероятните Downtown, Обратен Ефект, а кулминацията ще е легендарната група D2, които празнуват 25 години на сцена.

Повече подробности и любопитна информация за Beerфестът са публикувани на страницата на фестивала във Facebook: thebeerfest .

