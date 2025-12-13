Когато институциите не чуват, викаме неволята

Мъж от Благоевград сам пое инициатива,запретна ръкави и с подръчни средства запълни опасна дупка на ул. “Полковник Дрангов“ в града.Когато институциите мълчат, гражданите действат, пише в публикация във фейсбус, от която става ясно, че за препятствията по пътя и възможността от възникване на тежки инциденти са подавани десетки сигнали.Те обаче оставали без реакции от отговорните институции.

“ Един човек, една лопата и много повече от усещане за отговорност — ясен знак колко далеч е стигнало неглижирането на елементарни проблеми в града”, пишат жители на Благоевград.

"Пиринско.ком"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com