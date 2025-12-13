Райско кътче стана тузарския квартал на София. Наддават за къщи

Панчарево отдавна е познато като „езерното огледало“ на столицата, но през последните години се превърна в един от най-желаните райони за покупка на имот. Близостта до София, минералните извори и живописното езеро създават уникален баланс между природа и градски комфорт.

Какво се строи

През 2025 г. строителството в Панчарево е насочено към луксозни еднофамилни къщи, затворени комплекси с контрол на достъпа и малки бутикови кооперации. Търсенето е за просторни имоти с големи дворове, често с гледка към езерото или Витоша. Новите комплекси предлагат модерна архитектура, енергийна ефективност и удобства като басейни, фитнеси и зелени площи.

Цени и тенденции

Средната цена на имотите в Панчарево е около 530 000 евро, а стойността на квадратен метър достига 1 487–1 619 евро. Просторните къщи със собствен двор са на цена над 1 милион евро. Това поставя района сред най-скъпите около София. Въпреки общите прогнози за стабилизация на пазара, в Панчарево цените остават високи заради ограниченото предлагане и силното търсене.

Кои са купувачите

Профилът на купувачите включва заможни семейства, които търсят спокойствие и пространство за децата си, както и инвеститори, които виждат потенциал в имоти с висока добавена стойност. Често това са хора, които работят в София, но искат да живеят в по-зелена и тиха среда.

Какво търсят

Най-търсени са къщи с големи дворове, апартаменти в затворени комплекси и имоти с гледка към езерото. Купувачите държат на сигурност, инфраструктура и модерни удобства – от паркинги и добри пътища до високоскоростен интернет и енергийна ефективност.

Инфраструктура и развитие

Инфраструктурата в Панчарево и околността се развива активно. Подобряват се пътните връзки към София, изграждат се нови улици и канализация, а близостта до Южната дъга на Околовръстния път улеснява достъпа. Районът печели от инвестиции в туристическа и спортна инфраструктура – езерото е популярно за гребане и отдих, а минералните извори се превръщат в допълнителен атрактивен фактор.

Аристократичният квартал

Панчарево е пример за това как едно село край София се превръща в аристократичен квартал с високи цени и престижен профил на купувачите. Съчетанието от природа, езеро и модерно строителство го прави уникално място за живот и инвестиции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com