Последно харчене преди еврото: 12 000 евро за квадрат до Докторската градина в столицата

През 2026 г. брокери очакват повишаване на предлагането и нормализиране на цените

Настана последният напън да се похарчат и преперат скритите под дюшека левове преди България да приеме еврото от 1 януари 2026 г. До тази дата останаха броени дни и притежателите на пари от нечисти сделки са готови на всичко, за да изсветлят парите си. 12 000 евро удари цената на квадратен метър жилищна площ в района на „Докторската градина“ в София. Това е четири пъти повече от средната цена за кв. м. в столицата – около 3000 евро. Наддаването е толкова ожесточено, че за един имот се борят трима купувачи, казват брокери.

"Ако преди 10 години интересът на купувачите и това, което се предлагаше на пазара, беше едно към едно, то през последните две-три години интересът на купувачите все повече се увеличава. Сега доближава едно към три“, казва кредитният консултант Елена Михайлова пред bTV. По думите й, имало охлаждане през третото тримесечие - юни-август, но от октомври пазарът отново бумти.

В София разликата между отделните квартали вече достига нива, сравними с големите европейски столици.

През последната година жилищното кредитиране се увеличава с близо 28% и вече достига над 32 милиарда лева. Над половината от всички закупени имоти се финансират с кредити, коментират експертите. Данните на БНБ сочат, че средният лихвен процент по жилищните кредити продължава да се задържа на ниски нива и през третото тримесечие достига 2.46%. Прогнозите на банковия сектор са лихвите да останат ниски и през следващите години, което внася стабилност и спокойствие на пазара. Въпреки поскъпването обаче проверка на bTV показва, че в Пловдив може да се намери жилище за 1500 евро на квадрат, в София - за 1600, а във Велико Търново дори за 900 евро на квадрaт. Цената зависи от локацията, типа строителството и енергийната ефективност на сградата. Средната цена на закупените жилища в София през третото тримесечие на 2025 г. достигна 2 310 евро/кв.м., показват данните на BULGARIAN PROPERTIES, цитирани от pariteni.bg. Това представлява годишен ръст от 25.5%, равняващ се на нивата от 2022 г. – периода на най-високата инфлация. Важно е да се отбележи, че за разлика от 2022 г., когато реалният растеж беше под 10%, при настоящите ниски инфлационни нива той е значителен – около 20%, което подчертава ускорения растеж на цените на столичния пазар.

През 3-то тримесечие беше премината и символичната граница от 200 000 евро за средна крайна цена на закупените жилища – спрямо 150 000 евро през 2024 г. и началото на 2025 г. Ако през предходните години общите средни цени растяха с по 5 000 – 10 000 евро годишно, то сега ръстът е около 50 000 евро, което е показателно за силния натиск върху купувачите и техните възможности. Почти не са останали квартали в София с цени под 2 200 €/кв.м., а по-голямата част от предлагането вече е около 2 500 €/кв.м. и нагоре.

Кварталите с най-много сделки през третото тримесечие според BULGARIAN PROPERTIES са:

• Банишора – 2 210 €/кв.м.

• Малинова долина – 2 010 €/кв.м.

• Кръстова вада – 2 300 €/кв.м.

• Манастирски ливади – 2 600 €/кв.м.

Тези стойности са калкулирани основно на база ново строителство, което продължава да доминира. Делът на сделките на вторичен пазар обаче леко се повишава и достига около 30%.

През третото тримесечие делът на продадените тристайните апартаменти достига 42%, почти изравнявайки се двустайните. Това се дължи главно на недостига на двустайни жилища в новите проекти – в много сгради този тип апартаменти са разпродадени още в начална фаза на строителство. Активни на пазара са основно купувачите за собствено ползване, които търсят по-големи жилища, докато инвеститорите, които предпочитат двустайни апартаменти, реализираха покупките си още в началото на годината. Очакванията на брокерите са 2025 г. да приключи с ръст на цените между 15% и 20%. Влизането в еврозоната само по себе си не предполага подобни ценови скокове, но страховете по темата, икономическата среда и усещането за несигурност, както и макрофакторите, които влияят позитивно на пазара - лихви по кредитите, достъпност на банково финансиране, растящите доходи и др., водят до текущото поскъпване. След началото на 2026 г. се очаква преосмисляне в поведението на продавачите, тъй като много от тях в момента са на пазара само за да „тестват“ дали той ще приеме високите им очаквания. С премахването на този психологически фактор вероятно ще настъпи повишение на предлагането, което от своя страна ще нормализира и ценовия ръст през следващите години.

Поскъпването ще е с инфлацията

Цените на имотите догодина ще растат с темпа на инфлацията, а не спекулативно, казва Димитър Савов, изпълнителен директор на BLD Homes, пред Bloomberg TV Bulgaria.

България става член на еврозоната и се очаква това да помогне на българската икономика. Когато тя расте, би трябвало доходите и цените на имотите също да растат, отбеляза той. „Не очаквам, че ще има балон“, коментира специалистът и добави, че цените на имотите действително нараснаха стръмно, но това е заради ръста на доходите.

„Спецификата на пазара на имоти ново строителство в България е, че жилищата се продават „на зелено“, а не когато са готови. Така че строителните предприемачи могат да реагират бързо, ако усетят, че има спад на търсенето – ще започнат да се строят по-малко проекти и няма да се стигне до наводняване на пазара с готови жилища, които стоят непродадени“, посочи Савов. Той припомни, че такъв е бил случаят с Испания през 2008 г., където се е строяло спекулативно и строителите са завършвали сградите без да са ги продали.

Савов очаква баланс на пазара с оглед и на по-малкото издадени разрешения за строеж, но съветва купувачите да поемат премерен риск и да не вземат излишни кредити. Той очаква през следващите две-три години предлагането на нови сгради да намалее. По думите му тази година е била пикова за продажбите на жилища ново строителство, тъй като това са проекти, започнати преди две-три години. „Процесът на забавяне на разрешенията за строеж започна в средата на миналата година в София и ефектът ще се усети от средата на 2027 г. и през 2028 г.“, прогнозира Савов.

