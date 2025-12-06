ББР отключва над 1,8 млрд. лева ново финансиране за бизнеса по InvestEU

Българската банка за развитие посреща Деня на банкера с ключова инициатива в подкрепа на малките и средни предприятия. Като партньор по изпълнението на Европейската комисия по програмата InvestEU, ББР създава условия за отпускането на над 1,8 млрд. лева нови кредити от търговските банки. В основата на това стои гаранционен ресурс от над 320 млн. лв., който банката ще предостави на финансови посредници до края на 2025 г.

Тези гаранции ще позволят на шестте одобрени банки-партньори да разширят кредитната си активност, да поемат по-висок риск и да предложат значително по-облекчени условия на предприятията. Така ББР изпълнява своята основна роля – да насърчава частните инвестиции и да подобрява достъпа до финансиране за МСП в цялата страна.

Иновативни и устойчиви проекти – акцент на програмата

Финансирането ще се предоставя чрез два основни продукта – Гаранционен продукт за малки и средни предприятия и Гаранционен продукт за устойчиви инвестиции. Те са създадени така, че да подкрепят най-динамичните направления в икономиката: иновации, дигитализация и зелена трансформация.

Продуктът за МСП обхваща широк кръг от инвестиционни дейности – от разширяване на производството и подобряване на услугите до въвеждането на нови бизнес модели, разработки и внедряване на нови продукти и процеси. Особено внимание е отделено на предприятия с висок иновационен потенциал и бързоразвиващи се компании, както и на инвестиции в интелектуална собственост и научноизследователска дейност.

Поне 60% от кредитите по този продукт ще бъдат насочени към приоритети, обвързани с националните и европейските политики за развитие – иновации, модерни технологии и висока добавена стойност.

Дигитализация – задължителна стъпка към конкурентоспособност

Значителна част от проектите, които ще бъдат финансирани, са свързани с дигиталното преобразяване на предприятията. Търговските банки ще имат възможност да предоставят кредити за автоматизация, роботизирано производство, внедряване на изкуствен интелект и други напреднали технологии, които изискват по-висок начален разход и носят по-голям риск за банките без гаранционен механизъм.

Ще бъдат подпомагани и инвестиции в софтуерни решения, облачни услуги, дигитални бизнес модели и процеси, които да увеличат ефективността и да подобрят позициите на българските компании на международните пазари.

Зеленият преход – нови възможности за бизнеса

Гаранционният продукт за устойчиви инвестиции е насочен към проекти, които допринасят за зелена и устойчива икономика. Планира се финансиране на инициативи за енергийна ефективност, внедряване на възобновяеми енергийни източници, подобряване качеството на въздуха, управление на отпадъците, развитие на устойчив транспорт и модернизация в сектор „Води“.

Това са инвестиции, които изискват значителен финансов ресурс, но водят до трайни резултати – по-ниски разходи, по-екологично производство и по-голяма устойчивост на бизнеса в дългосрочен план.

По-лесно и по-достъпно финансиране

Благодарение на гаранциите на ББР банките-партньори ще могат да предложат значително по-облекчени условия към крайните получатели. За бизнеса това означава:

по-ниска цена на финансирането;

намалени изисквания за обезпечение;

по-дълги срокове за погасяване;

по-ниска необходимост от собствено участие;

възможност за отпускане на кредити на компании и проекти с по-висок риск.

Този механизъм позволява финансиране и на стартиращи предприятия, както и на компании в по-ранен етап на развитие, за които традиционното кредитиране е трудно достъпно.

Фокус върху регионалното развитие

Планира се най-малко 65% от ресурсите да бъдат насочени към по-слабо развити региони. Това е ключов елемент от програмата, който цели да намали регионалните различия и да подкрепи местния бизнес извън големите икономически центрове.

Очакван макроикономически ефект

Според разчетите на ББР чрез гаранциите по InvestEU ще бъдат подкрепени над 5 500 малки и средни предприятия и дружества със средна капитализация. Програмата се очаква да създаде и подпомогне над 19 500 работни места, като стимулира инвестиции в модернизация, нови технологии, устойчиви модели на производство и корпоративна трансформация.

С предоставянето на гаранции по InvestEU Българската банка за развитие затвърждава своята роля в подпомагането на МСП. Чрез стратегическите партньорства с търговските банки и реализирането на гаранционния ресурс ББР създава условия за ускорено развитие на българските предприятия и повишаване на тяхната конкурентоспособност на международните пазар.

Ключови числа по програмата на ББР

• 320 млн. лв. – гаранции, предоставени от ББР

• 1,8 млрд. лв. – очакван обем нови кредити от банките-партньори

• 65% – финансиране, насочено към по-слабо развити региони

• 5 500+ – подкрепени МСП и предприятия със средна капитализация

• 19 500+ – очаквани създадени и подкрепени работни места

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com