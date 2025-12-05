БАКБ получи одобрение да придобие Токуда Банк

„Българо-американска кредитна банка“ АД получи одобрението на Българската народна банка за пряко придобиване на акции, представляващи квалифицирано дялово участие от капитала на „Токуда Банк“ ЕАД, съобщиха от кредитната институция.

Това е първата сделка на банковия пазар в България след установяването на режима на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на България към Единния надзорен механизъм, считано от 1 октомври 2020 г. Европейската централна банка има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции при съответното взаимодействие с БНБ.

„БАКБ се гордее с това, че ЕЦБ и БНБ, след обстоен и продължителен преглед формираха положително решение по заявлението, което поставя БАКБ в позиция да консолидира банковия пазар редом с банките, част от големи международни групи“, коментира по повод събитието Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на БАКБ.

През юли 2024 година Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването на пряк контрол на БАКБ върху "Токуда Банк".

БАКБ получи всички необходими регулаторни одобрения за сделката по придобиване на акциите на „Токуда Банк“ ЕАД.

