„Българо-американска кредитна банка“ АД придоби 100% от акциите на „Токуда банк“ ЕАД
Сделката беше финализирана след получаване на всички необходими предварителни одобрения от регулаторите
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Сделката беше финализирана след получаване на всички необходими предварителни одобрения от регулаторите
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