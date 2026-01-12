„Българо-американска кредитна банка“ АД придоби 100% от акциите на „Токуда банк“ ЕАД

На 12 януари 2026 г. беше сключен окончателен договор за покупко-продажба на акциите на „Токуда Банк“ ЕАД между „Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ) и „Токушукай Инкорпорейтид“ (“Tokushukai Incorporated”), Япония. Така БАКБ придоби 6 800 000 броя безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на „Токуда Банк“ ЕАД.

Сделката беше финализирана след получаване на всички необходими предварителни одобрения от регулаторите - Българска народна банка (с Решение №586 от 03.12.2025г. на Управителния съвет на БНБ в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка) и Комисия за защита на конкуренцията (с Решение №788 от 18.07.2024г. на КЗП). Финансирането на покупката е със собствени средства.

БАКБ ще започне процес на вливане на придобитата „Токуда банк“ ЕАД, след получаване на необходимите регулаторни одобрения. Интеграцията на двете банки ще доведе до увеличение на активите на БАКБ, по-висока ефективност и конкурентоспособност на банката.

„Придобиването на Токуда Банк е знаково събитие не само за БАКБ, но и за целия банков пазар в България. Важен е фактът, че за първи път банка с мажоритарно българско участие, придобива банка, изцяло собствена на чужд инвеститор, при условията на тясно взаимодействие на БНБ с Европейската централна банка (ЕЦБ) и въз основа на изпратена от ЕЦБ конкретна инструкция. Консолидацията в средния сегмент е добра предпоставка за развитието на сектора, без значение, че няма да промени значително позиционирането на банката. Вливането на Токуда Банк в БАКБ ще има най-силен положителен ефект върху клиентите на двете банки, благодарение на по-големите възможности за растеж, въвеждане на иновации и модерни технологии. БАКБ ще продължи да следва най-високите стандарти на обслужване, съчетавайки добрите практики и опита на двете кредитни институции, изцяло в интерес на клиентите ни“, коментира Цветелина Бориславова, председател на НС на БАКБ.

След интеграцията обединената кредитна институция ще предложи на бизнеса и гражданите още по-конкурентни банкови услуги и продукти и ще продължи да развива ESG стратегията си за подкрепа на „зелената икономика“ и устойчивото развитие на обществото.

