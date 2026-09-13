Бостанджиев направи решителна стъпка за бъдещето на Левски
Клубът е по-близо до нов собственик
Следете всички новини, анализи и коментари за Придобиване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Клубът е по-близо до нов собственик
111 млрд. долара и политическа буря около Холивуд
Сделката беше финализирана след получаване на всички необходими предварителни одобрения от регулаторите
Това е първата сделка на банковия пазар в България след установяването на режима на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на Българи...
"Тисенкруп" е получила неофициална оферта от "Джиндал Стийл Интернешънъл"
Тази стъпка идва в отговор на нарастващата нужда от балансиращи технологии
В момента, преди финализиране на сделката, БАКБ е сред ТОП 10 банки от общо 19 банки в България
Сливането, което ще се финализира в края на юли, ще разшири влиянието и пазарното присъствие на компанията
Досега изискването беше за осем години пребиваване
Придобиването е част от дългосрочната стратегия на United Group за разширяване и укрепване на пазарното присъствие
Сделката ще бъде финализира след получаване на всички приложими антитръстови одобрения
Нетуоркс-България стартира дейността си през 2000 г. в Русе
Преговорите с българското правителство продължават
Телнет е един от водещите доставчици на фиксирани услуги в Северна България
Сделката е за 69 млрд. долара
Сделката е за 1,35 милиарда долара
Става дума за придобиването на Bulsatcom от Viva Corporate
Очаква се сделката да приключи в началото на 2023
Планът за вторите 8 самолета F-16 предвижда разсрочено плащане в рамките на 10 години
N3, която работи от 2007 г. в Пловдив