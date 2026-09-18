Сирма финализира стратегическата инвестиция в Jucari Global

Сирма Груп АД днес обяви, че е финализирала придобиването на 51% дял в Jucari Global, австралийска компания специализирана в технологични решения и услуги за сектора на веригите за доставки и логистиката.

Инвестицията е важен етап от стратегията на Сирма за по-нататъшно изграждане и укрепване на глобалния ѝ бизнес в областта на веригите за доставки и логистиката, като съчетава задълбочено познаване на индустрията с корпоративни технологии, софтуерно инженерство, данни и изкуствен интелект.

Придобиването съчетава оперативната и CargoWise експертиза на Jucari с възможностите на Сирма в областта на корпоративния софтуер, данните, интеграцията и изкуствения интелект, включително чрез платформата Sirma.AI Enterprise. Така се създава отличително предложение за логистичните организации: един партньор, способен да свърже ключови логистични платформи, оперативно знание, корпоративни данни и приложим изкуствен интелект по време на целия процес на трансформация. Заедно Сирма и Jucari предоставят Intelligence for Global Trade, като помагат на организациите да превърнат знанието, натрупано в техните екипи, процеси, системи и данни, в по-добро разбиране на бизнеса, по-точни прогнози и практически действия. Резултатът е по-свързани операции, по-информирани решения и измерима оперативна стойност.

„Това е важен момент и за Сирма, и за Jucari“, каза Цветан Алексиев, Главен изпълнителен директор на Сирма Груп АД. „Финализирането на инвестицията ни дава стабилна основа за следващия етап от общия ни път. Jucari носи дълбоки познания и практически опит експертиза в CargoWise и логистиката, а Сирма допринася с корпоративни технологии, инженеринг, данни и възможности в областта на изкуствения интелект. Заедно можем да помогнем на клиентите да свържат оперативната реалност на глобалната търговия с интелигентността, от която се нуждаят, за да подобрят резултатите си, да се адаптират по-бързо и да растат уверено.“

Сделката значително разширява международното присъствие на Сирма чрез дейността на Jucari в Австралия, Сингапур, Япония, Китай и Южна Африка. Тя укрепва позициите на Групата в Азиатско-тихоокеанския регион и допълва съществуващото ѝ присъствие в Европа, Северна Америка, Латинска Америка и Близкия изток.

За Jucari инвестицията подкрепя продължаващия ѝ растеж, като същевременно запазва практичния подход и фокуса върху клиентите, върху които компанията е изградила своята репутация.

„Jucari винаги е била фокусирана върху постигането на значими резултати за логистичния бизнес“, сподели Джъстин Крюгер, основател и главен изпълнителен директор на Jucari Global. „Обединяването на усилията със Сирма ни дава допълнителен мащаб и технологична дълбочина, върху които да надградим тази основа. Заедно можем да помогнем на клиентите да извлекат по-голяма стойност от инвестициите си в CargoWise и да постигнат трайни подобрения в своите операции.“

Jucari разполага с утвърдена база от регулярни приходи, като над 50% от тях се формират от собствени продукти и SaaS решения. За финансовата година, приключила на 30 юни 2026 г., компанията е реализирала приходи над 6,7 млн. австралийски долара и EBITDA от приблизително 2 млн. австралийски долара. За финансовата година, приключваща на 30 юни 2027 г., Jucari очаква приходите ѝ да нараснат до 8,5 млн. австралийски долара, като EBITDA се запази най-малко на нивото от 2026 г.

С екип от около 50 души, работещи в Азиатско-тихоокеанския регион и на други международни пазари, Jucari е в добра позиция да подкрепи този следващ етап от растежа си.

Придобиването добавя тези мащабируеми решения към разрастващия се бизнес на Сирма във веригите за доставки и логистиката. Заедно двете компании ще продължат да разработват решения, които помагат на логистичните организации да подобряват резултатите си днес и уверено да се адаптират към промените в глобалната търговия.