DONGFENG подарява каско, зарядна станция и отстъпка за избрани марки и модели по време на Green & Mobility Expo

Официалният вносител и ексклузивен представител на китайския автомобилен гигант DONGFENG в България и Сърбия - Чайна Мотор Къмпани АД, ще предлага атрактивни подаръци при покупка на автомобил от определени марки и модели на групата в рамките на Green & Mobility Expo, което ще се проведе на площад „Св. Александър Невски“ в София от 18 до 20 септември. Събитието е част от Европейската седмица на мобилността (EMW).

При закупуване на напълно електрическия DONGFENG BOX подаръкът е едногодишно каско, а при избор на електрифициран (EV, PHEV, REEV) модел от линията FORTHING – домашна зарядна станция. Предвидена е и промоционална цена за MHERO 817. Преференциалните условия са валидни във всички шоуруми и представителства на групата в цялата страна - общо единадесет на брой. Условието е автомобилът да бъде закупен или капариран от 18 до 20 септември.

Поводът за специалните предложения е участието на DONGFENG в първото по рода си изложение Green & Mobility Expo, което ще се проведе на площад „Св. Александър Невски“ в София като част от Европейската седмица на мобилността. На изложението от 18 до 20 септември до храм-паметника в столицата, посетителите ще могат да се запознаят отблизо с актуални модели на марките от групата, които предлагат ефективни решения за екологична електрифицирана мобилност. Обособена е и специална тест-драйв зона.

DONGFENG BOX е компактен хечбек с изцяло електрическо задвижване, създаден основно за градска среда. Моделът комбинира модерна визия, просторен за размерите си интериор и богато оборудване. Той е едновременно компактен отвън, което го прави лесен за маневри и паркиране, и просторен отвътре с налични три колана на задната седалка. Версията с батерия 42.3 кВтч предлага до 310 км пробег по WLTP, електромотор с мощност 70 кВт (95 к.с.) и максимална скорост 140 км/ч. BOX разполага и със системи за подпомагане на водача, включително адаптивен круиз контрол, асистент за поддържане на лентата и система за автоматично аварийно спиране.

FORTHING е подбранд на DONGFENG, който предлага модерни SUV и многофункционални модели за семействата и бизнеса, съчетаващи простор, комфорт и богато оборудване. Гамата включва автомобили с конвенционално, хибридно и електрическо задвижване. FORTHING се фокусира върху практичността и технологиите, като предлага решения както за градското ежедневие, така и за семейни и по-дълги пътувания.

Чайна Мотор Къмпани АД е официален вносител и ексклузивен представител на марките от групата DONGFENG, сред които едноименната марка, Forthing, DFSK и M-Hero. Към момента компанията разполага с единадесет специализирани шоурума и петнадесет сервизни центъра в страната. Чайна Мотор Къмпани АД е част от групата Авто Юнион ЕАД, която е най-големият вносител на нови китайски автомобили в България с близо 50 на сто от продажбите в страната. Сред дъщерните дружества на Авто Юнион ЕАД са официалният дилър за България на BYD - най-големият производител на електрифицирани автомобили в света, както и вносителят на най-луксозната китайска марка автомобили - HONGQI (Хонгчи).

DONGFENG е един от големите производители на автомобили в Китай с история от 1969 г. Групата произвежда широка гама от леки и товарни автомобили и инвестира активно в електрификацията и нови автомобилни технологии.

Повече информация за компанията и марките, които предлага, може да бъде намерена на avtounion.bg и chinamotor.bg.