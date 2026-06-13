Китайският гигант BYD откри първия си шоурум у нас (Снимки)
Това се случи на пролетния уикенд фест на китайските автомобили
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Това се случи на пролетния уикенд фест на китайските автомобили
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Коледен трамвай по линия 15 и светлинни инсталации на Моста на влюбените зареждат с настроение жителите и гостите на града
Официалният вносител на марката “Чайна Мотор Къмпани” прави важна стъпка за разрастване на Балканите