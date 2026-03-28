Китайският гигант BYD откри първия си шоурум у нас (Снимки)

Китайският гигант BYD официално откри първия си шоурум у нас. Това се случи днес, 28 март, в столицата по време на първия по рода си пролетен уикенд фест на китайските автомобили, който се провежда в общо 6 големи града в страната - София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Габрово. Събитията са в дилърските центрове на DONGFENG (вижте ТУК). Входът е свободен.

Домакини на фестивала са Авто Юнион, официален представител в България на BYD (Build Your Dreams) - най-големият производител на електрифицирани превозни средства (NEVs) в света, както и Чайна Мотор Къмпани, официален вносител и ексклузивен представител на DONGFENG за България и Сърбия.

Фестивалът в София бе открит от посланика на Китай в България Н.Пр. г-жа Дай Цинли (на снимката). "Българите обичат добрите автомобили", изтъкна г-жа Цинли в откриващата си реч и заяви, че електрическите коли са бъдещето, ако искаме да опазим планетата. Посланикът на Китай в България даде официален старт на фестивала по специален начин - с три удара на китайски гонг.

Столичани проявиха голям интерес към пролетния уикенд фест. Още от рано, преди официалното откриване, най-нетърпеливите автомобилни фенове напълниха шоурума на BYD и DONGFENG на бул. "Христофор Колумб" 43 в централата на Авто Юнион. Много от тях вече правеха планове за следващата си покупка на някои от новите модели китайски електрически автомобили, чиито цени започват от около 25 хил. евро.

Сред звездните гости на събитието бяха топ финансистът Левон Хампарцумян и една от любимите певици на България Петя Буюклиева.

