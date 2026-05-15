ОББ даде своите специални годишни награди за устойчивост

Церемонията по връчването на „Зелените Оскари“ се състоя на 14 май

15 май 26 | 15:40
Иван Ватахов

Хидролиа, InaEssentials и Top Rent-a-Car са тазгодишните носители на специалните награди на ОББ за зелени политики и устойчивост. За поредна година Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, е партньор на конкурса „Най-зелените компании“, организиран от b2b Медия. Банката, която е лидер в областта на устойчивото развитие и зелената трансформация на българската икономика, отличава компании, които респектират със своите постижения в тази сфера. От името на ОББ призовете бяха обявени и връчени от Александър Пеев, генерален мениджър „Корпоративна и социална отговорност“ на KBC Group в България.

В категория „Устойчиви решения за бизнеса“ носител на специалната награда на ОББ стана „Хидролия“ АД, която бе отличена за своя принос към по-ефективен, отговорен и устойчив бизнес. Компанията трансформира начина, по който индустрията управлява водните си ресурси, като въвежда иновативни и ефективни решения за оптимизация, повторно използване и устойчиво управление на водата. Нейните решения позволяват съществена оптимизация на разходите и намаляване на вредното въздействието върху околната среда.

Призът в категория „Устойчив модел за отговорно производство“ бе заслужен от InaEssentials – компания, която изгражда цялостен устойчив бизнес модел, обхващащ всяка стъпка – от отглеждането на био суровини до създаването на краен продукт с висока добавена стойност. С дейността си тя демонстрира на практика как, съчетавайки грижа за природата, подкрепа за местните общности и прозрачно производство, може да се създаде български бранд, който успешно се приема и постоянно разширява своите пазари в Европа и по света.

Носител на наградата в категория „Отговорен подход към мобилността“ стана Top Rent-a-Car, която има съществен принос за развитието на модерна, устойчива и ориентирана към клиента мобилност в България. Компанията разполага с модерна автомобилна флотилия, предлага високо качество на обслужване и последователни инвестиции в по-устойчиви транспортни решения. Тя развива достъпни и ефективни услуги с национално покритие, като едновременно с това въвежда иновации, обновява автопарка си и насърчава по-отговорен подход към мобилността.

Церемонията по връчването на „Зелените Оскари“ се състоя на 14 май в хотел „Интерконтинентал“ в София. Конкурсът „Най-зелените компании“ в България се организира за 16-та поредна година от b2b Медия. През годините той се утвърди като значима проява, която отличава и насърчава бизнеса и организациите да показват своите постижения в областта на ESG, създаването на безопасна и чиста среда. ОББ припознава каузата на конкурса като част от своята стратегия в областта на устойчивостта и даването на публичност на успешните и ефективни бизнес решения, проекти и политики в тази област. Повече информация за конкурса можете да намерите тук.

