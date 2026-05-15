Една държава на ръба! Горивата свършват

Куба е изчерпала напълно запасите си от дизелово гориво и мазут, съобщи министърът на енергетиката на страната Висенте де ла О’Леви. В интервю за държавните медии той обясни, че наличните количества газ са ограничени, а енергийната система на Куба е в „критично“ състояние. По думите му водената от САЩ блокада върху петролни доставки е довела до сериозни ограничения в снабдяването.

В същото време в столицата Хавана са избухнали разпръснати протести срещу честите прекъсвания на електрозахранването, съобщава Ройтерс. Жителите изразяват недоволството си на фона на продължаващата енергийна криза. Тази седмица САЩ потвърдиха предложението си за предоставяне на 100 милиона долара помощ, която е обвързана със значими реформи в системата на Куба. В същото време министърът де ла О’Леви заяви, че страната няма никакви запаси от суров петрол, мазут и дизел, а единственият наличен ресурс е газ от местни находища.

Според него части от Хавана са оставени без електричество за периоди от 20 до 22 часа дневно. Той определи ситуацията като „изключително напрегната“, като добави, че болниците не функционират нормално, а училища и държавни институции са затворени. Засегнат е и туристическият сектор, който е ключов за икономиката на страната.

Куба традиционно разчита на доставки на петрол от Венецуела и Мексико, но те са силно намалели, след като САЩ са заплашили със санкции държавите, които снабдяват Хавана с горива. Междувременно в сряда вечер в града са се провели редки масови протести, при които демонстранти са блокирали улици с горящи отпадъци и са скандирали антиправителствени лозунги. Това е най-мащабната нощ на протести от началото на енергийната криза през януари, отбелязва Ройтерс. Жители в квартал Сан Мигел дел Падрон са били чути да викат „включете светлините!“, съобщава AFP, предава bTV. Президентът Мигел Диас-Канел обвини САЩ за недостига на енергия, определяйки блокадата като „геноцидна енергийна обсада“.

Според него причината за кризата е натискът върху страните, които доставят гориво на Куба. Миналата седмица държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Куба е отказала американска помощ от 100 милиона долара, твърдение, което Хавана отрича. Вашингтон отново предложи помощта, като заяви, че тя ще бъде разпределена чрез хуманитарни организации и Католическата църква. САЩ допълнително засилиха санкциите срещу кубински представители, обвинявайки ги в нарушения на човешките права, а кубинският външен министър Бруно Родригес определи тези мерки като „незаконни и злоупотребяващи“.

