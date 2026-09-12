Една държава на ръба! Горивата свършват
Наличните количества газ са ограничени, а енергийната система е в „критично“ състояние
Следете всички новини, анализи и коментари за Изчерпване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Наличните количества газ са ограничени, а енергийната система е в „критично“ състояние
Потребителите имат интерес към тях все повече и повече
Яркият розов нюанс е бил важен за "запазване на детската природа"
Новата партида противогрипни ваксини е била пусната по аптеките вчера
Париж. Тиражът на френското сатирично списание "Шарли Eбдо" вече е изчерпан. 3 милиона броя бяха разграбени от хората само за няколко часа след пускан...
Пловдив. Пловдивските лекари са пред изчерпване на лимитите за направления, стана ясно по време на конференцията на Националното сдружение на общопрак...