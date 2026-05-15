Тревога в Берлин! Германската икономика губи скорост

Министерството на икономиката на Германия предупреди, че последиците от войната в Близкия изток вероятно ще нанесат сериозен удар върху икономиката на страната още през второто тримесечие на годината. Според ведомството растящите цени, проблемите с доставките и засилващата се несигурност вече започват да влияят негативно както на бизнеса, така и на домакинствата.

Предупреждението идва на фона на и без това слабия икономически растеж в Германия. През първото тримесечие на 2026 г. брутният вътрешен продукт е нараснал с едва 0,3%, показват данните на Федералната статистическа служба „Дестатис“. Макар резултатът да е малко по-добър от очакваното, той остава далеч от нивата, необходими за стабилно възстановяване на най-голямата европейска икономика.

Още по-тревожен е фактът, че редица германски икономически институти вече ревизират прогнозите си надолу. Вместо първоначално очаквания растеж от над 1%, анализаторите вече предвиждат икономиката да се движи опасно близо до стагнация.

От германското икономическо министерство признават, че международната обстановка допълнително засилва напрежението. В доклада се подчертава, че конфликтът в Близкия изток вече влияе върху нагласите на инвеститорите и потребителите, а скъпата енергия и нарушените вериги за доставки създават нов натиск върху индустрията.

Все пак от Федералната асоциация на германската индустрия изразиха умерен оптимизъм, че страната може да избегне нова рецесия. Според организацията ключова роля ще изиграят държавните разходи за инфраструктура, зелена трансформация и отбрана.

През 2025 г. германската икономика успя да избегне трета поредна година на спад, отчитайки минимален годишен растеж от 0,2%. Въпреки това Берлин вече понижи наполовина официалната си прогноза за 2026 г., като очакванията са БВП да нарасне само с 0,5%.

