Тревога в Берлин! Германската икономика губи скорост
Властите признаха, че конфликтът в Близкия изток вече удря бизнеса, веригите за доставки и потребителите
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Властите признаха, че конфликтът в Близкия изток вече удря бизнеса, веригите за доставки и потребителите
Четвърт от сметките закъсняват, съдът не помага, предупреждава Allianz Trade
Пазарът на труда продължава да се охлажда
Предупреждават, че ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ
Каква е причината?
Внай-кратки срокове ще бъдат направени необходимите разчети в рамките на бюджета
Поради световната криза във веригата за доставки, все още са налице забавяния
Извънредна ситуация
Това е установило ново проучване
Предварителни данни за хармонизирания индекс на ЕС
Становища се бавят 4 години
Какво става
Става дума за пенсионерите със забавено преосвидетелстване пред ТЕЛК
Това е поредната компания, която започва големи съкращения
По думите й хората поне е трябвало да бъдат информирани
Вече забелязваме известно забавяне на темпото на конфликта
Европейската комисия прикани многократно българските власти да се забързат с оставащата работа по Плана за възстановяване
Предупреждават служителите да не очакват растеж и нови инвестиции
Иска да се изплащат разсрочено 5 години
Модернизацията на новите модели ще се забави с две години