Лоши новини за заплатите във Великобритания

Ръстът на заплатите във Великобритания е спаднал до най-ниското си равнище от повече от три години, тъй като компаниите продължават да ограничават наемането на служители, съобщи ДПА, позовавайки се на Службата за национална статистика (ONS).

Редовният ръст на заплатите без бонусите е намалял до 4,8 на сто през трите месеца до юли спрямо 5 на сто през предходния тримесечен период. Това е най-ниската стойност от май 2022 година насам. Заплатите продължават да изпреварват инфлацията, но с по-бавни темпове. Реалният ръст на доходите с отчитане на индекса на потребителските цени се е забавил до 1,2 на сто – най-ниското равнище от септември 2023 година.

Безработицата във Великобритания е останала непроменена на ниво от 4,7 на сто през тримесечието до юли. През август броят на наетите служители е намалял с 8000 души, а броят на свободните работни места в периода юни–август е спаднал с още 10 000.

"Пазарът на труда продължава да се охлажда, като броят на хората на заплата отново намалява, а фирмите също ни съобщиха, че през последния период е имало по-малко работни места", коментира директорът на отдела за икономическа статистика в ONS Лиз Маккеон.

Според Джеймс Смит, икономист за развитите пазари и Великобритания в Ай Ен Джи (ING), охлаждането на пазара на труда не е толкова рязко, колкото през пролетта след увеличението на данъците и минималната работна заплата през април. По негови данни броят на работещите в частния сектор, включени във ведомостите за заплати, е намалял с 43 000 души през август – най-големият спад извън периода на пандемията от началото на публикуването на тези данни през 2014 година.

От края на миналата година заетостта в частния сектор е намаляла с един процентен пункт, отбелязва още Смит, пише БТА.

