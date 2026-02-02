Позволено е! Тръмп може да вземе Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реално може да вземе Гренландия, защото няма такова нещо като международно право.

Това заяви историкът и геополитически анализатор Кристиян Шкварек. Той беше гост в предаването "Операция История", където направи задълбочен анализ на съвременната международна ситуация и възможните геополитически действия на САЩ.

"Международно право не съществува. Международното право, за което се твърди, че някой го нарушавал... Това е все едно да кажеш, че нещо е нарушение на горската фея. Няма международно право, защото не може да има. Право на една територия може да има само когато има правораздаване. За да има правораздаване, трябва да има монополист над насилието на дадена територия", каза той.

Анализаторът се позова на класическата дефиниция на държавата, формулирана от Макс Вебер, за да аргументира тезата си.

"Макс Вебер нарича държавата "монополист над насилието на определена територия". Единственото нещо, което може да дойде и да извърши насилие над вас, над мен, за да правораздаде", разясни Шкварек пред Bulgaria ON AIR.

"На планетата Земя никога не е имало монополист над насилие. Никога не е имало държава, която може да раздаде право, използвайки насилие над всички останали. Поради което никога не е имало дори концептуална възможност да съществува международното право. Това е една фикция, един опиум, в който живеем", заключи анализаторът.

