Тръмп с горещи новини за Иран. Инфарктни часове

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази надежда, че неговата администрация ще успее да постигне споразумение с Иран.

Това стана ясно от срещата му с репортери в имението Мар-а-Лаго във Флорида.

Според него, ако Съединените щати и Иран не постигнат споразумения, тогава ще стане ясно дали ще започне конфликт между тях на регионално ниво.

"Защо не го казва? Разбира се, че го казва," коментира американският президент думите на върховния лидер на Иран Али Хаменей, че военната агресия на САЩ срещу Ислямската република няма да се ограничи до война между двете страни, а ще се превърне в пълномащабен конфликт на регионално ниво.

"Ако не направим сделка, ще разберем дали е прав или греши," каза Тръмп.

"Надявам се да сключим сделка," добави той.

В същото време ръководителят на Белия дом отбеляза, че Съединените щати разполагат с "най-големите и най-мощните кораби в света", разположени в региона.

