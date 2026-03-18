Разузнаването на САЩ излезе с неочаквана новина за Иран

Шефът на американското разузнаване засили напрежението между САЩ и Иран.

Иран не е започнал възстановява на капацитета си за обогатяване на ядрено уран след американско-израелските удари през юни 2025 г. Такава е оценката на американското разузнаване, предадоха WION и The Guardian.

Директорът на Националното разузнаване Тулси Габард, която през 2019 г. продавала тениски с надпис "Без война с Иран", представи констатациите в писмени показания за годишната оценка на заплахите пред Комисията по разузнаване на Сената.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп мотивира ударите по Иран на 28 февруари с това, че са били необходими поради "непосредствена заплаха". Въпреки че след ударите през юни 2025 г., Търмп заяви, че ядрената инфраструктура на Иран е била напълно унищожена, наскоро той заяви, че Техеран е само на седмици от разработването на ядрено оръжие.

По-рано днес шефът на антитерористичната служба на САЩ Джоузеф Кент подаде оставката си в знак на протест срещу войната с Иран. По думите му "Иран не представляваше непосредствена заплаха за нашата нация и е ясно, че започнахме тази война поради натиск от Израел и неговото мощно американско лоби".

"В резултат на операция "Midnight Hammer" иранската програма за обогатяване на уран беше унищожена. Оттогава не са положени никакви усилия за възстановяване на капацитета им за обогатяване", заяви Габард в показанията си пред комисията по разузнаване на Сената.

В миналогодишната си оценка разузнавателната общност е оценила, че "Иран не разработва ядрено оръжие и че Хаменеи не е разрешил повторно програмата за ядрени оръжия, която е спрял през 2003 г., въпреки че вероятно е имало натиск върху него да го направи".

Габард допълни още, че Иран е претърпял значителни щети от началото на войната, включително убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменеи, но подчерта, че правителството остава оперативно.

Американската разузнавателна общност "оценява режима в Иран като непокътнат, но до голяма степен деградирал поради атаки срещу неговото ръководство и военни способности", подчерта тя и допълни, че "ако враждебен режим оцелее, той вероятно ще се стреми да започне дългогодишни усилия за възстановяване на своите военни, ракетни и безпилотни летателни сили".

Според нея американските удари срещу Иран са били стратегически успех.

По време на изслушването е последвала и остра реакция, след като Тулси Габард не е споменала в доклада си опити на противника да повлияе на американските избори, което става за първи път от 2017 година насам. Въпросът повдигна сенатор Марк Уорнър от Вирджиния, заместник-председател на комисията по разузнаване.

"Не вярвам, че този пропуск означава, че заплахата е изчезнала. Това означава, че на разузнавателната общност вече не е позволено да говори честно за това", подчерта сенаторът.

