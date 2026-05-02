Бедствие сполетя Филипините

Вулканът Майон е изригнал в провинция Албай във Филипините, съобщават местни медии, включително GMA News Online и Bombo Radyo Според тях гъст дим е покрил небето над няколко района на провинцията.

Вулканичната пепел е засегнала 52 области, както и градовете Камалиг и Гинобатан. Филипинският институт по вулканология и сеизмология съобщи, че повишена вулканична активност в Майон се наблюдава от 17:38 ч. местно време. Потоците от лава са напреднали с близо 4 км.

Местните жители са призовани да останат по домовете си и да избягват опасни зони, особено речни корита и клисури. Филипинският Червен кръст е в повишена готовност.

Майон е вулкан с височина 2462 метра във Филипините. Намира се в района на Бикол в югоизточната част на главния остров Лусон. От всички вулкани в страната, Майон се счита за най-активния. През последните 400 години е изригвал повече от 50 пъти. Изригването му през 1814 г. е едно от най-разрушителните, убивайки приблизително 1200 души.

